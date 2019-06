Maroc : Un programme national de l’éducation inclusive pour les enfants en situation de handicap lancé

Un total de 80 000 élèves en situation de handicap sont scolarisés dans les classes ordinaires et environ 8 000 dans les classes intégrées (700 classes), dont 37% sont des filles, selon le ministère de l'Education nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifiques.

Les efforts déployés ont permis de réaliser un taux de couverture de 10% des établissements publics, d'après un communiqué du ministère distribué lors du lancement officiel à Salé du programme national de l'éducation inclusive au profit des enfants en situation de handicap.

Le ministère ambitionne, à travers ce programme, d'atteindre 20% de couverture des établissements scolaires au cours de l'année scolaire 2019-2020 et 100% à l'horizon de 2027-2028.

Le nombre des enseignants qui travaillent dans ces classes s'élève à 500 enseignants et 159 assistants, indique le communiqué, précisant que le nombre des bénéficiaires de l'appui social a atteint 3 591 enfants, alors que 659 enfants ont bénéficié de la rescolarisation dans le cadre des écoles de la deuxième chance.

Au niveau pédagogique, un nouveau cadre circulaire a été élaboré pour les classes inclusives au profit des enfants en situation de handicap, avec l'appui technique de l'UNICEF, incluant le référentiel des compétences spécifiques à ces enfants, ainsi que l'élaboration d'un Kit de formation initiale et continue. Le ministère relève l'adoption d'une adaptation des sujets des examens certifiants dans les trois cycles scolaires et des conditions d’examen et de correction au profit des élèves en situation de handicap.

Il note aussi la mise en œuvre d'un certain nombre de mesures et de dispositifs tels que l'accompagnement individuel et pédagogique de l'enfant en situation de handicap, le développement d'une application pour l'amélioration de la lecture chez les enfants sourds à l'âge précoce et l’assistance à la production des aides et d’outils éducatifs dans la langue des signes.