Hirak du Rif : Nasser Zefzafi ne veut pas de «sapeurs pompiers»

Nasser Zefzafi rejette en bloc tous les efforts déployés, depuis plusieurs semaines, par certaines parties intercedant en sa faveur et des autres détenus du Hirak du Rif.

«Toute initiative lancée sans les détenus du Hirak qui croupissent dans les prisons et les détenus libérés et leurs familles ne me représente pas», a-t-il avertit dans une déclaration publiée par son père sur la page Facebook de l’association Tafra.

«Comment est-ce possible que ceux qui par le passé faisaient partie du problème parlent aujourd’hui de la solution ?» Et d’ajouter sur un ton ferme : «Je ne veux pas de sapeurs pompiers»», rapporte Ahmed Zefzafi.

Ce rejet du leader du Hirak du Rif est conforme à sa position tenue tout au long de sa détention, également déclinée par son père, en mars dernier. Ce dernier avait balayé d’un revers de main tout dialogue avec les représentants des «officines politiciennes» connues pour leur «proximité avec le Makhzen» et qui lui servent de «babouches».

La nouvelle sortie de Nasser Zefzafi intervient le même jour que l’appel lancé par Mohamed Neshnash, président de «Moubadara civile pour le Rif», aux partis politiques afin de soutenir les efforts visant à la libération des détenus du Hirak.