Kénitra : Inauguration de l’usine Nexteer Automotive pour un investissement de plus de 35M$

Le groupe chinois Nexteer Automotive, équipementier mondial spécialisé dans la fabrication de systèmes de direction et de transmission automobile, a inauguré mercredi à Kénitra son premier site de production en Afrique, pour un investissement de plus de 35 millions de dollars.

D'une superficie de 10.000 m2, l'usine prévoyant de recruter 500 collaborateurs dans l'Atlantic Free Zone (AFZ) de Kénitra, va notamment assurer la production de systèmes de direction assistée sur pignon (SPES pour Single Pinion-assist Electric power Steering). Elle devra se positionner comme la première usine pour la firme chinoise au niveau du continent africain et la 25ème à l'échelle mondiale.

L’inauguration de cette usine a été donnée par le ministre de l’Industrie, du commerce, de l’investissement et de l’économie numérique, Moulay Hafid Alami et le vice-président de Nexteer Automotive, Hervé Boyer en présence du secrétaire d'Etat chargé de la Formation professionnelle, Mohamed Rherras, du gouverneur de la province de Kénitra, Fouad M'hamdi, et de plusieurs responsables du groupe.

Elle aura en effet pour principale mission la fabrication des systèmes de direction électrique assistée (EPS) ainsi que des systèmes de transmission destinés aux groupes Fiat Chrysler Automobiles ( FCA), PSA et Renault-Nissan-Mitsubishi.

La construction de l’usine de Nexteer à Kénitra a débuté au premier trimestre 2018 et a duré neuf mois. Elle est actuellement en cours d’équipement en machines, en préparation au lancement de la production, prévue en septembre 2019.

Cette implantation au Maroc intervient après la conclusion en juillet 2017 d'un mémorandum d’entente entre le gouvernement et Nexteer. Depuis, l’équipementier a créé le siège de sa filiale marocaine et l’a dotée d’un capital de près de 7,7 millions d’euros.

Son effectif global dépasse les 13.000 salariés à travers le monde. L’entreprise accompagne plus de 50 clients dans les différentes régions du monde où elle possède 24 usines, 3 centres techniques et 14 centres de service clientèle.