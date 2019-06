Une femme juriste représentera le Maroc pour la première fois au Vatican

Experte en droit islamique, Rajaa Naji Mekkaoui devient la première femme à être désignée au poste d’ambassadrice du Maroc au Vatican. Ce mercredi, le site local italien Il Messagero s’en félicite, rappelant que la juriste sera chargée de représenter le royaume à la fois au Saint-Siège et à l’Ordre souverain de Malte.

Raja Naji Mekkaoui a enseigné à la faculté des sciences juridiques de Rabat, après avoir longuement exercé comme avocate pénaliste. Elle est également la première femme à avoir tenu une causerie religieuse sur le droit musulman et les droits des femmes devant le roi Mohammed VI en novembre 2003, au cours du mois de Ramadan.

Cette nomination a été officialisée hier soir, lorsque le roi a reçu les nouveaux ambassadeurs nommés au conseil des ministres du 7 février dernier. Il s’agit de Hassan Abou Ayoub, ambassadeur auprès de la Roumanie et de la république de Moldavie, Khalid Naciri, nouvel ambassadeur en Jordanie et Youssef Amrani, ambassadeur en Afrique du Sud, en république du Botswana, en République du Malawi et au royaume d’Eswatini.

Le souverain a également reçu Mohamed Ali Lazrak, ambassadeur en Turquie, Zouhour Alaoui, ambassadeur en Allemagne, Azzedine Farhane, ambassadeur en Autriche, en Slovaquie et en Slovénie, Lotfi Bouchaara, ambassadeur en Russie, Mohamed Setri, ambassadeur au Qatar et Youssef Balla, ambassadeur en Italie, en Saint-Marin, en Malte, et en Albanie.

Ont aussi été reçu lors de cette cérémonie : Ahmed Rahhou, ambassadeur chef de la mission du Royaume du Maroc auprès de l’Union européenne et chef de la mission du royaume auprès de la Communauté européenne de l’energie atomique, Abderrahim Atmoun, ambassadeur en Pologne, Hassan Tariq, ambassadeur en Tunisie, Yassir Fares, ambassadeur en Argentine, Abdelfettah Lebbar, ambassadeur au Mexique et de Bélize et Samir Addahre, ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès de l’UNESCO.