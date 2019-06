Maroc : Le recours à la PMA n’est pas encore assez démocratisé

Votée par le Parlement en février dernier et inscrite au Bulletin officiel le 4 avril, la loi 47.14 régissant la procréation médicalement assistée (PMA), qui a été certes porteuse d’espoir, n’a pas pour autant contribué à démocratiser cette pratique – surtout sur le volet financier. Il faut dire qu’avec un coût pouvant atteindre 30 000 dirhams, les couples infertiles, estimés à environ 825 000 au Maroc, sont peu nombreux à frapper aux portes des centres spécialisés dans la pratique de la PMA.

Pour Abdelouahab Bachouchi, président du Collège marocain de fertilité, les difficultés sont d’abord relatives à l’accès restreint aux informations sur la procréation médicalement assistée. «Un couple infertile doit savoir à qui s’adresser. Il faut savoir que l’information n’est pas généralisée à tous les niveaux, sauf pour quelques couples qui ont accès aux médias généralistes, ce qui n’est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui ne savent même pas que la PMA est pratiquée au Maroc. La deuxième difficulté est celle de l’accès au service : pour établir le bon diagnostic, il faut naturellement aller chez la bonne personne», nous dit-il.

Vient ensuite l’accès aux différentes techniques de PMA. «Les centres ne sont pas généralisés à tout le Maroc, il y a un problème de cartographie de disponibilité des services. Toutes les régions ne sont pas pourvues de centres de PMA», relève Abdelouahab Bachouchi. Le royaume compte en effet 19 centres agréés pour les fécondations in vitro (FIV) contre une soixantaine de laboratoires pour les inséminations artificielles, avait indiqué Jamal Fikri, ancien président du Collège marocain de fertilité, au magazine Femmes du Maroc. Et d’après Médias 24, la vingtaine de centres privés d’aide à la procréation ne réalisent que 3 500 FIV/an pour 32,5 millions d’habitants.

Une prise en charge quasi insignifiante

«On commence à avoir de plus en plus de centres, mais le problème demeure dans la formation des professionnels. Les spécialistes formés à la PMA sont encore très peu nombreux au Maroc. La plupart reçoivent une formation théorique en Europe. Or, dans la pratique, c’est encore très compliqué», observe de son côté Hakim Ezzenfari, gynécologue et spécialiste de la FIV, contacté par notre rédaction. «Un diplôme universitaire a été mis en place à l’Université internationale Abulcasis des sciences de la santé, mais les premières promotions viennent à peine de sortir», ajoute-t-il.

La loi 47.14 prévoit que la pratique de la PMA soit encadrée à travers un agrément des autorités sanitaires que devront obtenir les médecins spécialisés dans cette pratique. «C’est effectivement très rassurant, mais il faut voir comment cette loi va être interprétée dans la pratique», avance, prudent, Hakim Ezzenfari.

Puis vient le moment délicat du financement. «La loi 47.14 reconnaît certes l’infertilité comme maladie, mais les textes relatifs à son application sont encore en cours de rédaction. Dès lors, on ne peut savoir si les organismes de prévoyance sociale suivront. Pour l’heure en tout cas, la prise en charge est assez limitée, pour ne pas dire insignifiante», fait remarquer Abdelouahab Bachouchi. Le prix d’une PMA, entre 4 000 à 30 000 dirhams, varie selon trois techniques, nous explique le président du Collège marocain de fertilité : l’insémination artificielle – «la moins coûteuse» –, la fécondation in vitro et l’insémination intracytoplasmique. Cette dernière est une technique de fécondation in vitro qui consiste en la micro-injection d’un spermatozoïde dans le cytoplasme d’un ovocyte mature grâce à une micro-pipette.

«Le taux de réussite d’une tentative de PMA est d’environ 30%, ce qui signifie que 70% échouent. Le taux d’échec est généralement élevé. Quand vous prélevez 15 ovocytes par exemple, tous ne sont pas matures en même temps, ce qui cause des pertes auxquelles s’ajoutent d’autres car certains ovocytes ne se développent pas», explique Hakim Ezzenfari.

Pour rappel, d’après une enquête réalisée en 2015 par la Société marocaine de médecine de reproduction (SMMR), 11,8% des couples sondés souffraient d’un problème d’infertilité. Parmi ces derniers, ils étaient plus d’un tiers (34%) à attendre un enfant depuis plus de trois ans. Un quart des couples infertiles n’avait pas consulté de médecin spécialisé ou utilisé un autre biais, comme la médecine parallèle. Signe que la démocratisation de la PMA n’est pas encore effective au Maroc, 33,8% des répondants pensaient qu’il n’existe pas de traitement contre l’infertilité. Et si 60,7% disaient être au courant de l’existence de traitements, 40% étaient convaincus que ces traitements n’existent pas au Maroc.