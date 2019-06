Avortement : Une manifestation par des poupées devant le Parlement à Rabat

Au Maroc, organisations et militants restent mobilisés contre l’interdiction de l’avortement au Maroc. Ainsi, des dizaines de militants se sont rassemblés mardi devant le Parlement à Rabat pour effectuer une démonstration.

Selon l’agence AFP, citée par des médias espagnols, les manifestants ont alignée une rangée de poupées portant des post-it dénonçant les articles qui criminalisent l’interruption de grossesse. Ils demandent ainsi une révision de la loi sur l’interruption volontaire de grossesse (IVG), qui favorise selon eux les avortements clandestins et l’abandon d’enfants et punit l’IVG de six mois à cinq ans de prison, sauf lorsque la santé de la mère est en danger.

«200 000 avortements clandestins par an» ou encore «26 bébés abandonnés par jour», lit-on sur les pancartes et les banderoles brandies devant un grand nombre de journalistes.

Cette action médiatique a été lancée par l’Association marocaine de lutte contre les avortements clandestins (AMLAC), dirigée par le professeur et docteur Chafik Chraibi. «Nous faisons campagne pour une légalisation depuis une dizaine d’années, même s’il s’agit d’un parti pris pour l’avortement», a-t-il déclaré, demandant d’accélérer l’adoption d’un projet de loi soumis depuis 2016 à la législature.

Les associations estiment qu’entre 600 et 800 avortements clandestins sont pratiqués chaque jour, parfois dans des conditions sanitaires désastreuses.

La mortalité maternelle reste élevée au Maroc (environ 228 pour 100 000 naissances), avec 13% des cas attribués à des avortements, selon les chiffres de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) cités par l’AMLAC.

Selon les estimations, les grossesses non désirées restent l’une des causes des abandons scolaires dans les rangs des filles. Les mères célibataires sont marginalisées et les enfants nés hors mariage, considérés comme «illégitimes» par la loi, subissent cette stigmatisation tout au long de leur vie, conclut l’AFP.