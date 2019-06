Maroc : A peine installé, Gestamp évoque déjà l'expansion de son usine à Kénitra

Le fabriquant espagnol de composants automobiles Gestamp va commencer dans «quelques mois» l'activité de sa nouvelle usine à Kenitra pour servir ses principaux clients mondiaux, PSA et le groupe Renault-Nissan. C’est ce que rapporte hier l’agence espgnole EFE.

A peine installée, l'entreprise évoque déjà des plans d’extension. «C'est une usine qui commence, qui est en train de naître mais qui a déjà d'importants projets pour une deuxième et troisième phase», a déclaré son PDG, Francisco Riberas, lors du forum organisé par le journal El Pais avec le soutien de l'Agence marocaine pour le développement de l'investissement et des exportations (AMDIE) et du ministère de l'Industrie, de l'investissement, du commerce et de l'économie numérique.

En ce sens, Francisco Riberas a fait savoir que le Maroc représente une «énorme» opportunité pour le secteur automobile et qui a enregistré une croissance «significative» des exportations de composants automobiles.

«Gestamp s'est associé à l'entreprise locale Tuyauto dans le cadre d'une entreprise commune, avec laquelle le groupe se consacrera au montage d'assemblages soudés. L'usine emploiera 120 personnes», précise EFE.

«L'entreprise espagnole ajoute ainsi le Maroc, premier exportateur africain du secteur automobile, à une expansion internationale qui l'a amenée à opérer dans 21 pays du monde entier.»

«Le royaume vise à produire un million de voitures par an à partir de 2025 et est actuellement classé cinquième pays exportateur de pièces en Europe, a rappelé le président directeur-général de Gestamp.