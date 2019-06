Le Franco-marocain Adil Rami évoque les raisons sa rupture avec Pamela Anderson

Après l’annonce de Pamela Anderson de la fin de sa relation avec Adil Rami, c’est au tour du footballeur français d’origine marocaine de revenir sur ce sujet. Mardi, le défenseur de l’Olymique de Marseille a lui aussi choisi Instagram pour répondre aux accusations de l’actrice.

«Une rupture n'est jamais chose facile. Comme souvent dans ces situations, l'émotion peut prendre le dessus et laisser s'exprimer des choses excessives», écrit-il. Décrivant une «personne entière, [qu’il] respecte profondément, qui a des convictions, qui est sincère dans ses combats», le Franco-marocain affirme que son «amour a toujours été sincère» envers l’actrice américano-canadienne.

«Je ne pense pas que nous devrions dévoiler notre intimité, notre histoire, qui ne regarde que nous. Sur ce point, je tiens cependant à faire la lumière. En aucun cas je ne mène de double vie, je reste simplement attaché à préserver une relation pérenne avec mes enfants et leur mère Sidonie pour qui je garde un profond respect.» Adil Rami

Reconnaissant ne pas avoir été assez «transparent dans cette relation ambiguë», le footballeur français d’origine marocaine évoluant à l’Olympique de Marseille ajoute qu’il «reste et resterai fidèle à [ses] valeurs et aux convictions qui sont les [siennes] et s’expriment dans [son] engagement pour l'association ‘’Solidarité Femmes’’». «Je souhaite l'apaisement et la discrétion pour nos familles et amis, même si je suis peiné et blessé. J'espère que vous le comprendrez et le respecterez», conclut-il.

Hier, Pamela Anderson a annoncé la fin de sa relation avec le Franco-marocain depuis son compte Instagram. L’actrice vedette de la série télévisée Alerte à Malibu a laissé entendre que Rami menait une double vie depuis le début de leur relation et la trompait avec une autre femme.

C’est en septembre 2017 que des rumeurs sur une relation présumée entre Rami et Pamela Anderson ont commencé à circuler avant que le couple ne confirme l’information. En juillet 2018, certains médias évoquaient déjà un «mariage proche».