La ressortissante philippine morte à Casablanca victime de traite d’êtres humains ?

La ressortissante philippine décédée au Maroc après sa chute de la fenêtre d'un appartement au 3ème étage d'un immeuble sis quartier Bourgogne à Casablanca serait victime de la traite des êtres humains. C’est ce qu’a indiqué le chargé d'affaires de la République des Philippines à Tripoli, relayé par le média Philippine Daily Inquirer.

La ressortissante, âgée de 49 ans et travaillant en tant que domestique temporaire chez une famille à Casablanca, «a été recruté aux Philippines pour un travail à Dubaï avant de se retrouver au Maroc», a déclaré le diplomate sur Twitter.

@PhinLibya has conveyed its condolences to the loved ones of our 49-year-old kababayan from Isabela who fell to her death in Casablanca. A human trafficking victim, she was recruited in the Philippines for a job in Dubai but ended up in Morocco instead. @teddyboylocsin @DFAPHL