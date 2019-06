Bruxelles accueille jeudi une nouvelle session du conseil d’association Maroc-UE

Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et Federica Mogherini, Haute représentante de l’UE pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité. / Ph. DR

La 14e session du conseil d’association Maroc-Union européenne se tiendra à Bruxelles, le jeudi 27 juin. La réunion sera coprésidée par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita et Federica Mogherini, Haute représentante de l’UE pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité.

Il s'agit de la dernière fois où l’Italienne prendra part à un tel événement. En principe, les chefs d’Etats et de gouvernements de l’UE sont tenus de se mettre d’accord, d’ici le 30 juin, sur le nom du successeur du luxembourgeois Jean Claude Junker. La semaine dernière, lors du sommet du Conseil de l’UE à Bruxelles tenu les 20 et 21 juin, ils ont échoué à désigner un nouveau président de la Commission européenne.

La nouvelle session sera l’occasion «de confirmer la relance du partenariat privilégié et multidimensionnel qui lie le Maroc et l’UE et de lui donner une nouvelle impulsion à la hauteur des ambitions partagées par les deux parties», indique le MAECI dans un communiqué.

Pour rappel, des experts du royaume et de l’UE se sont rencontrés, le 3 juin à Skhirat, pour préparer les prochains rendez-vous et aborder l’avenir des relations entre les deux parties. Une réunion informelle à laquelle ont pris part Nasser Bourita et son homologue espagnol Josep Borrell.