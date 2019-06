Le roi Mohammed remet les Dahirs de nominations à 22 nouveaux ambassadeurs

Le roi Mohammed VI a reçu, hier soir, de nouveaux ambassadeurs, nommés au conseil des ministres du 7 février.

Il s’agit de Hassan Abou Ayoub, ambassadeur auprès de la Roumanie et de la République de Moldavie, Khalid Naciri, nouvel ambassadeur en Jordanie et Youssef Amrani, ambassadeur en Afrique du Sud, en République du Botswana, en République du Malawi et au Royaume d’Eswatini.

Le souverain a également reçu Mohamed Ali Lazrak, ambassadeur en Turquie, Zouhour Alaoui, ambassadeur en Allemagne, Azzedine Farhane, ambassadeur en Autriche, en Slovaquie et en Slovénie, Lotfi Bouchaara, ambassadeur en Russie, Mohamed Setri, ambassadeur au Qatar et Youssef Balla, ambassadeur en Italie, en Saint-Marin, en Malte, et en Albanie.

Ont aussi été reçu lors de cette cérémonie : Ahmed Rahhou, ambassadeur chef de la mission du Royaume du Maroc auprès de l’Union Européenne et chef de la mission du royaume auprès de la Communauté européenne de l’energie atomique, Abderrahim Atmoun, ambassadeur en Pologne, Hassan Tariq, ambassadeur en Tunisie, Yassir Fares, ambassadeur en Argentine, Abdelfettah Lebbar, ambassadeur au Mexique et de Bélize et Samir Addahre, ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).

Les nouveaux ambassadeurs au Pérou et en Bolivie (Amine Chaoudri), au Vietnam (Jamal Chouaibi), en Finlande et en Estonie (Mohamed Achkalou), au Ghana (Imane Ouadil), au Burkina Faso (Youssef Slaoui), au Bahreïn (Mustapha Benkhiyi) et au Vatican et de l’Ordre souverain et militaire de Malte (Rajaa Naji Mekkaoui) font également partie de la liste.