«Deal du siècle» : Les anti-normalisation avec Israël condamnent la présence du Maroc à Manama

Les militants anti-normalisation au Maroc ont exprimé ce mardi leur indignation sur la participation du royaume à l’atelier de Bahreïn sous les auspices des Etats-Unis. Une occasion qui permettra à Jared Kushner, conseiller principal du président américain Donald Trump, de présenter le volet économique intitulé «Paix pour la prospérité» du plan de paix israélo-palestinien appelé «Deal du siècle».

«Cette participation est condamnable à tous les niveaux», nous déclare Khalid Sefiani, membre du secrétariat du Groupe d’action nationale de soutien à la Palestine. «Nous avons affirmé, tout comme le peuple marocain, que toute participation, quel que soit son niveau, à l’atelier de Bahreïn, est une trahison», estime-t-il.

Khalid Sefiani explique qu’il «aurait fallu que le ministre des Affaires étrangères capte le message commun du peuple marocain qui refuse, de façon claire, la participation [du Maroc] à cette rencontre et fasse attention à la position exprimée par plusieurs partis politiques, dont ceux composant la majorité gouvernementale, plusieurs syndicats et associations lors de la marche de dimanche à Rabat». «Le MAECI fait cavalier seul, se situant à l’opposé de la volonté du peuple marocain. Avec cette participation, ce ministère contribue à donner de la légitimité aux crimes commis contre la Palestine, les Palestiniens, Al Qods et nos lieux saints», fustige-t-il.

«Malheureusement, notre ministre des Affaires étrangères n’a pas prêté attention au fait qu’Al Qods est sous notre responsabilité puisque notre Roi est le président du Comité Al Qods, et que l’Atelier de Bahreïn est un point de départ économique vers ce ''Deal de la honte'' qui constitue la poursuite des décisions précédentes. Sincèrement, je suis très triste de cette position curieuse émanant du MAECI.» Khalid Sefiani

«Une trahison de la cause palestinienne»

Et de déclarer que «le ministre des Affaires étrangère doit démissionner de son poste après cette décision contraire à la volonté de l’ensemble du peuple marocain».

Mohamed Benjelloun Al Andaloussi, président de l’Association marocaine de soutien à la lutte palestinienne, est du même avis. Rappelant le message fort et l’appel direct aux autorités marocaines pour boycotter cet atelier, il souligne que «les Palestiniens n’ont pas mandaté les Etats-Unis pour décider de leur avenir». «Nous ne sortons pas de ce qui a été décidé par les Palestiniens eux-mêmes, qui nous ont exhortés de ne pas prendre part à cet atelier. Nous aurions dû respecter leur appel», déplore-t-il.

De son côté, Abdessamad Fathi, président de l’Instance marocaine pour le soutien des affaires de la Oumma, dit être «attristé de voir le Maroc participer à cet atelier». «Cette participation constitue une trahison de la cause palestinienne et un coup de poignard dans le dos des Palestiniens et de leurs acquis», lâche-t-il. Et de dénoncer une «atteinte aux droits de ce peuple, et à leur tête le droit de retour des réfugiés et la question d’Al Qods Acharif».

«La participation du Maroc est une bénédiction offerte à toutes ces actions visant à liquider la cause palestinienne. Nous aurions espéré que les autorités marocaines écoutent la voix du peuple ayant exprimé sa position lors de la marche de dimanche, son refus à ce ''Deal du siècle'' et cet atelier de Manama.» Abdessamad Fathi

Le niveau de représentativité du Maroc ne réjouit pas les anti-normalisation

Bien que le MAECI ait annoncé, dans un communiqué, qu’un «cadre du ministère de l’Economie et des finances (…) prendra part aux travaux» de cet atelier, le niveau de représentativité du Maroc ne réjouit pas les militantes anti-normalisation avec Israël. «Au-delà du niveau de représentativité, cela concerne la participation qui est un accord préliminaire à la vision souhaitée sur la question palestinienne», dénonce Abdessamad Fathi. Pour lui, «que le Maroc participe avec un ministre ou un responsable d’un ministère, c’est une participation du Maroc à un projet visant à porter atteinte à la cause palestinienne».

De son côté, Mohamed Benjelloun Al Andaloussi reste sur un ton neutre, évoquant «une présence non officielle». «Mais nous aurions souhaité que le Maroc ne soit pas représenté car nous étions sûrs que le Maroc n’allait pas prendre part à l’atelier et nous étions rassurés» du boycott, ajoute-t-il.

Khalid Sefiani reste catégorique. «Le problème qui se pose est celui de la participation et non pas de la représentativité», estime-t-il. «Et nous avons déjà dit que la participation, même avec le courtier du ministère des Affaires étrangères, constitue une trahison majeure.»

Les trois organisations affirment par ailleurs qu’elles discuteront de cette nouvelle actualité et décideront des formes de manifestation à adopter pour continuer leur mobilisation contre un «Deal de la honte».