Pamela Anderson annonce sa rupture avec Adil Rami

Fin de partie pour Pamela Anderson et le Franco-marocain Adil Rami. L’actrice américano-canadienne a mis fin à sa relation avec le défenseur champion du monde de l’Olympique de Marseille, rapporte Le Parisien. Dans un message publié ce matin sur son compte Instagram, Pamela Anderson laisse en effet entendre que Rami menait une double vie depuis le début de leur relation et la trompait avec une autre femme.

Le Parisien relaie la totalité de son message : «Les deux dernières années de ma vie ont été un grand mensonge. J’ai été trompée, on m’a laissé croire que nous vivions le grand amour. J’ai été dévastée de découvrir ces derniers jours, qu’il vivait une double vie. Il avait l’habitude de se moquer d’autres joueurs qui avaient des petites copines dans des appartements proches de là où ils vivaient avec leurs femmes. Il les appelait des monstres. Mais là c’est bien pire. Il a menti à tous. Comment est-il possible de contrôler le cœur et l’esprit de deux femmes. Je suis sûre qu’il y en avait d’autres. C’est un monstre. Comment ai-je pu aider autant de monde et ne pas être suffisamment sage ou capable de m’aider moi-même ?».

Pamela Anderson s’est également épanchée dans les commentaires de sa publication et a notamment indiqué avoir pu parler à «l’ex» d’Adil Rami. «Il lui a également menti au sujet de tout. Elle était choquée et très triste», écrit l’actrice. «Je ne pense pas que je vais m’en remettre facilement. Je ne suis pas une fille stupide. Je me doutais souvent de ses mensonges, de ses excuses. Mais nous étions ensemble tous les jours, sauf quand j’allais travailler.»

L’actrice prévient également qu’elle va bientôt quitter la France. De son côté, Adil Rami n’a pour l’heure pas encore réagi.