Migration : Des passeurs envoient 80 personnes en mer sur une barque fermée

Depuis samedi dernier, des images édifiantes de migrants cachés dans une barque couverte et abandonnée en Méditerranée par des passeurs circulent. De loin, ces derniers semblent en effet avoir lâché une barque vide. Mais en y voyant de plus près, il semble que des personnes soient planquées sous le revêtement de bois par lequel le navire a été pratiquement fermé. C’est une vidéo de Frontex, agence chargée de la sécurité des frontières extérieures de l’Union européenne, qui a révélé ce modus operandi des réseaux de trafic de migrants.

Wait, wait. Why is that fishing trawler towing an empty wooden boat at high seas??? pic.twitter.com/psy2z6z9Wp