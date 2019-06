Mauritanie : Comme en 2014, Mohammed VI parmi les premiers à féliciter le président élu

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitation à Mohamed Ould Ghazouani suite à son élection à la présidence de la Mauritanie. «Le Souverain exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses sincères vœux de plein succès» au nouveau chef d’Etat «dans ses hautes missions», indique la MAP.

Le monarque a également exprimé à «Sa ferme détermination à œuvrer de concert avec» le président élu «pour donner une forte impulsion aux relations de coopération fructueuse unissant le Maroc et la Mauritanie et renforcer les moyens de tirer le meilleur des opportunités et des potentialités dont disposent les deux pays, en consécration des liens de fraternité, de solidarité et d’estime mutuelle liant les deux peuples voisins et pour réaliser la complémentarité, le rapprochement et l’intégration auxquels ils aspirent en vue de relever les différents défis communs».

Ce message royal est presque identique à celui adressé par à Ould Abdel Aziz le 22 juin 2014. Une lettre de félicitation qui avait alimenté les espoirs en une normalisation rapide des relations entre les deux pays, après deux années de tension. En effet, en signe de bonne volonté, Ould Abdel Aziz avait écarté le Polisario de la liste des invités à sa cérémonie de prestation de serment. Mais cette embellie fut de courte durée.

Brahim Ghali n’a pas encore félicité le nouveau chef d’Etat mauritanien.