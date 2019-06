Saidia : La justice ordonne la libération d'un terrain spolié par l'Etat

A Saidia, la direction du festival de la ville, l’arrondissement, le complexe artisanal et la délégation de l’ONEE se préparent à évacuer leurs locaux. Et pour cause, la justice vient d’en décider ainsi, suite à un arrêté arbitral rendu en faveur des véritables propriétaires du terrain sur lequel ont été construits ces bâtiments publics, rapporte ce lundi le journal Assabah.

Rendue publique jeudi dernier, la décision porte sur un terrain de 20 hectares dont les héritiers des propriétaires originaux ont pu produire des documents délivrés par les services de la Conservation foncière de Berkane, attestant de leur propriété. «Ils ont pu établir également que les administrations publiques qui ont construit leurs locaux sur ce terrain l’ont fait sans les avoir consultés au préalable», poursuit le journal.

Cette affaire, au demeurant complexe car portant sur des terrains situés dans la zone frontalière, dure depuis plus de 27 ans. Pendant toutes ces années, les héritiers des propriétaires, devenus à leur tour propriétaires, n’ont cessé de réclamer leurs droits. «Ils ont ainsi frappé à toutes les portes, s’adressant à toutes les administrations concernées dans les villes d’Oujda, Saïdia et Berkane». Selon les documents produits, ces terrains appartenaient bien à leur famille, dûment enregistrés à leur nom depuis 1916 sur les registres des archives du tribunal de Berkane.

Mais l’Etat a décidé de mettre sa main sur ces lots sans avoir suivi les procédures en vigueur avec notamment la construction de locaux, conclut le journal cité par Le 360.