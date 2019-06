Le premier carabinier musulman d’Italie est d’origine marocaine

Badar Eddine Mennani, 23 ans, est présenté par la presse italienne comme le premier carabinier italien de confession musulmane. Il vient de prêter serment dans la caserne Cernaia à Turin, accédant officiellement à l’Arme des Carabiniers, au cours d’une cérémonie à laquelle sa petite famille, ses parents et sa sœur, ont assisté. Il fait partie d’une promotion de 397 étudiants en fin de leur cursus et qui intègrent le corps historique de la gendarmerie du pays. Cet habitant Chiuduno aura ainsi réalisé son rêve d’enfant de travailler dans la police et «se mettre au service des autres».

Né de parents marocains à Santa Maria Capua Vetere (Caserta), Badar Eddine Mennai explique avoir trouvé un esprit d’intégration, d’acceptation de l’autre et de compréhension au sein des carabiniers dont il fait partie, tandis que sa famille a exprimé son honneur de voir son fils rejoindre un corps d’armée en défense de son pays, selon l’agence de presse ANSA.

Dès 18 ans, Badar a suivi ses études à l’Ecole auxiliaire des carabiniers de Cernaia, où il dit avoir rencontré des amis, des frères et des supérieurs pour qui il pouvait exercer librement son culte et observer notamment le jeûne du ramadan.