La famille de Fouzia Kabdani exhorte les autorités marocaines d’arrêter le meurtrier

La Marocaine Fouzia Kabdani a été tuée en France en 2013, avec ses trois enfants. Reconnu coupable par la justice française du meurtre, son ex-mari circulerait librement au Maroc. Sa sœur, Myriam, mène une bataille juridique pour retrouver l’homme, accusé notamment de violences conjugales exercée pendant 11 ans sur la victime. Le contrôle aux frontières n’a pas permis, dans le temps, de retrouver Abdelkarim El Kadaoui qui aurait fui vers le Maroc à l’aide de faux papiers et avec la complicité de sa famille. A la suite d’un procès commencé en novembre 2017, il a été condamné par contumace à perpétuité, avec une période de sûreté de 22 ans.

Après l’annonce de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) de prise de mesures pour retrouver le meurtrier au Maroc, la semaine dernière, avec l’aide d’Interpol, Myriam Kabdani a lancé un appel auprès du HuffPost : «Nous avons écrit dernièrement à Emmanuel Macron, à son épouse, à Mohammed VI, au ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et au ministre de la Justice. Tout ce qu’on demande, c’est que les autorités se mobilisent et arrêtent cet homme.»

«Ma mère, à ce jour, n’attend plus qu’une chose : qu’il purge sa peine, pour qu’elle puisse enfin partir en paix. On ne pourra faire le deuil de notre sœur et de nos neveux que lorsque qu’il aura été attrapé», confie-t-elle encore à la même source. Avocate de la famille, Nadia El Bouroumi espère désormais que l’élargissement des recherches de cet homme au Maroc permettent justement aux proches de la victime d’obtenir justice et de faire leur deuil.

Le 24 juin 2013, Habiba Kabdani, mère de la victime, a découvert celle-ci éventrée dans son domicile, gisant dans une mare de sang et portant 47 coups de couteau. Ses trois petits-enfants, Ayoub (8 ans), Oumaima (7 ans) et Yasmine (2 ans et demi), restent introuvables. Le lendemain, leurs corps sans vie sont découverts à l’arrière de la voiture de l’ex-mari.