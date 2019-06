Santé : Une association alerte sur les dangers des matériels introduits illégalement au Maroc

L’Association des professionnels du matériel biomédical (APMB) a tiré ce lundi la sonnette d’alarme contre les dangers que représente le matériel introduit illégalement au Maroc, notamment à partir de Ceuta et Melilla et depuis la Chine. Selon le journal Al Massae, qui rapporte l’information dans son édition de ce lundi, ces équipements inappropriés auraient des conséquences néfastes sur la santé des citoyens.

Secrétaire général de l’APMB, Karim Zaher a révélé au journal qu’il existe sur les marchés de nombreux équipements médicaux qui ne respectent pas les normes exigées et qui constituent un danger pour la santé des Marocains. Selon lui, beaucoup de médecins achètent ces dispositifs médicaux vendus à des prix très bas sans se soucier des conséquences. «Ces équipements peuvent fausser les résultats des examens médicaux, voire être porteurs de maladies quand ils sont pollués ou non stérilisés», précise-t-il. Et d’annoncer que l’APMB coordonne avec la direction du médicament et de la pharmacie au sein du ministère de la Santé pour parer aux dangers que représente le trafic de ce matériel.

L’ONG souhaite «normaliser plusieurs procédures garantissant l’importation ou la fabrication des équipements médicaux» et «éviter toute éventuelle complication et mettre fin à la contrebande des équipements médicaux dont on ne connaît ni la provenance, ni les répercussions sur la santé des citoyens», conclut le journal cité par Le 360.