L'Europe prévoit le maintien de la pression migratoire vers l'Espagne

Un récent rapport de la Commission européenne affirme que plus de 1 000 migrants attendent de pouvoir rejoindre l’Europe à travers l’enclave espagnole de Ceuta, et se trouvent actuellement dans des campements installés sur le mont Gourougou, dans la province de Nador, au Maroc, indique El País.

Les autorités espagnoles et européennes prévoient en effet une hausse du nombre de migrants qui vont tenter de rejoindre l’Espagne par voie maritime dans les mois qui viennent, et ce jusqu’à l’automne. Le chiffre de 1 000 migrants, formulé à partir des témoignages de ceux qui parviennent à rejoindre l’Espagne, est toutefois inférieur à celui estimé au cours des périodes précédentes, bien qu’il reflète le maintien de la pression migratoire en direction de l’Europe.

El País rappelle que la coopération du Maroc avec l’Espagne a permis de contenir l’immigration clandestine. Les dernières données du ministère de l’Intérieur, datées du 16 juin, révèlent une diminution de 18% des arrivées à bord d’embarcations maritimes par rapport à 2018. Les forces de sécurité marocaines ont concentré leurs opérations sur le démantèlement des réseaux de traite des êtres humains et sur le contrôle de la zone nord du pays, notamment de la côte, avec le déploiement de près de 3 000 agents.

Les informations réunies par la Commission européenne rendent également compte des transferts forcés vers le sud du pays, des expulsions par avion et du renforcement des contrôles routiers. Le responsable de la migration et de la surveillance des frontières, Khalid Zerouali a assuré en mai que jusqu’à présent cette année, ses hommes ont réussi à empêcher le départ en Espagne de 30 000 migrants. C’est un peu plus du tiers de toutes les interceptions officielles en 2018, bien que certaines organisations humanitaires locales considèrent que ces chiffres officiels sont exagérés.