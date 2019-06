Jeux africains de plage : Le Maroc termine en tête du classement général

Le Maroc a terminé en tête du classement général de la première édition des Jeux africains de plage disputée du 14 au 23 juin à l'Île de Sal au Cap Vert. Le Maroc est arrivé ainsi en tête du tableau des médailles avec 16 breloques, dont 9 en or, 3 en argent et 4 en bronze.

Les médailles d'or du Maroc ont été remportées en beach-tennis grâce à la doublette Youssef Ghazouani et Anas Bouaouda (messieurs), le tandem Camilia Benabdeljalil et Sarah Benabdeljalil (dames), alors qu'Anas Bouaouda et Camilia Benabdeljalil sont montés sur la plus haute marche du podium chez les doubles mixtes.

Le métal précieux a été décroché également par Othmane Djedidi dans le football freestyle, El Hanni Mohammed au karaté (kata individuel hommes), Sanae Agalmam (kata individuel dames) et la sélection marocaine féminine de kata.

Dans la discipline de natation en libre hommes (5 km), Ben Rahou Mathy a offert lui aussi une médaille d’or au Maroc, alors que l’équipe nationale féminine de beach volley a décroché l’or du tournoi.

La deuxième place est revenue à l’Algérie avec 16 médailles (5 or, 6 argent et 5 bronze), alors que la Tunisie a pris la troisième place (3 or, 3 argent et 1 bronze).

Le Cap Vert, pays hôte, a occupé la 4è place (3 or, 2 argent et 5 bronze) devant l’Ile Maurice (5è) avec 4 médailles (2 en or et autant en argent).

La première édition des Jeux africains de plage a connu la participation de 886 sportifs, dont 416 athlètes féminines, dans 11 compétitions sportives inscrites au programme officiel des Jeux.