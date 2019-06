Mauritanie : Ould Ghazouani se proclame président

Il n’y aura pas de second tour pour l’élection présidentielle en Mauritanie. Sans attendre l’annonce officielle des résultats par la Commission électorale nationale indépendante (CENI), le général Mohamed Ould Ghazouani a proclamé, dans les premières heures du dimanche 23 juin et devant une foule de ses fidèles, sa victoire au scrutin avec plus de 51% des voix.

L’actuel président, Mohamed Ould Abdel Aziz était d’ailleurs à ses côtés. Il avait, pour rappel, appelé les électeurs à voter pour son compagnon de route.

Quatre candidats malheureux, dont Mohamed Ould Boubaker, ont tenu au cours de la même journée une réunion à huis-clos, conclue par la lecture d’une déclaration commune pointant la «fraude».

Nouakchott a connu, par ailleurs, une manifestation des partisans de l’opposition mais vite dispersée par les forces de l’ordre.