Des milliers de personnes marchent à Rabat contre le «Deal du siècle»

Des milliers de manifestants ont participé, dimanche à Rabat, à une marche nationale pour exprimer leur refus du plan israélo-palestinien appelé «Deal du siècle» et la Conférence prévue cette semaine à Bahreïn et réitérer ainsi leur solidarité avec le peuple palestinien.

Les participants à cette marche, organisée à l’initiative d’instances politiques, syndicales et d’organisations œuvrant dans le domaine des droits de l’Homme, et à laquelle ont pris part des personnalités du monde politique et des citoyens, ont hissé des banderoles affirmant notamment qu’Al Qods est la capitale de la Palestine.

Ils ont, à cette occasion, scandé en chœur des slogans parmi lesquels on trouve entre autres : «les Marocains et les Palestiniens forment un seul peuple» et «la cause palestinienne, une cause nationale».

Le membre du secrétariat du Groupe d’action nationale en faveur de la Palestine, khalid Sefiani, a mis en avant dans une déclaration à la MAP l’engagement permanent du peuple marocain dans le combat pour la libération de la Palestine et d’Al Qods ainsi que pour la défense des Lieux saints palestiniens, qu’ils soient arabes, islamiques ou chrétiens.

«La Palestine demeurera à tout jamais dans le cœur des Marocains», a-t-il dit, notant que «le peuple marocain avec toutes ses composantes politiques, syndicales et associatives reste engagé à lutter contre les complots et manœuvres dirigés contre la résistance palestinienne».

De son côté, l’ambassadeur de Palestine à Rabat, Jamal Choubki a exprimé dans une déclaration similaire sa fierté et sa reconnaissance au peuple marocain qui est sorti aujourd’hui clamer les droits inaliénables des Palestiniens en vue de mettre fin à l’occupation et établir un Etat palestinien avec Al Qods comme capitale.

Cette marche livre un message fort au peuple palestinien et traduit la position de soutien des droits palestinien par tout un peuple, a-t-il ajouté.