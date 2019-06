Jeux africains de plage : L'équipe marocaine féminine de Beach-volley remporte le titre

L'équipe marocaine féminine a remporté ce dimanche la médaille d'or du tournoi de beach-volley, disputé dans le cadre des premiers jeux africains de plage (Cap Vert 2019).

L'équipe nationale s'est imposée en finale, jouée sur la plage capverdienne de l'Île de Sal, devant son homologue de la Namibie en deux sets (21-18, 21-15).

Chez les messieurs, la sélection marocaine a décroché le bronze en battant, en match de classement l'Angola par 2 sets à 1 (21-16, 18-21, 15-13).

Grâce à ce titre, le Maroc consolide sa première place du classement des médailles avec 15 breloques (9 en or, 2 argent et 4 bronze), devançant l'Algérie (5 or, 5 argent et 5 bronze), alors que la Tunisie est troisième (3 or, 3 argent et 1 bronze).