CAN 2019 : Hervé Renard promet de «donner le meilleur» 

Le sélectionneur de l'équipe nationale de football, Hervé Renard, a assuré que les Lions de l'Atlas sont prêts physiquement et vont donner le meilleur d'eux-mêmes afin de remporter la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), qui se tient (21 juin-19 juillet) en Egypte.

«Je suis un fin connaisseur du football africain et j'ai déjà joué contre l'Afrique du Sud et la Namibie. La préparation physique est très importante. Nous sommes prêts, allons donner le meilleur et nous battre» pour remporter la CAN, a déclaré l’entraineur français en conférence de presse à la veille du match Maroc-Namibie, prévu dimanche.

«Lors des deux dernières semaines, nous avons bien préparé le match contre la Namibie. J'ai dit aux joueurs que nous sommes devenus une équipe forte en 2019 et que cela doit être confirmé par un bon esprit de groupe afin de remporter le trophée.» Hervé Renard

Affirmant d’être «conscient des surprises que peuvent apporter les matches d'ouverture», le sélectionneur national a dit s'attendre à une «grande agressivité lors de ce premier match». «Les équipes appartenant à la zone COSAFA (Conseil des Associations de Football en Afrique Australe) ont un style de jeu particulier, que nous avons bien étudié», a-t-il indiqué.

Au sujet de la contrainte de la chaleur et son impact sur le rendement des joueurs, Renard a souligné que l'équipe nationale a disputé plusieurs rencontres dans les mêmes conditions climatiques.

«Une compétition comme la CAN requiert des joueurs avec un grand mental et une volonté d'aller le plus loin possible. Parfois, de petits détails peuvent faire la différence», a-t-il avancé.

Le groupe D dans lequel est logé le Maroc comprend également la Côte d'Ivoire, l'Afrique du sud et la Namibie.