UA : Le Maroc tentera de pousser une réforme du Conseil de sécurité et de paix à Skhirat

Le Conseil de sécurité et de paix de l’Union africaine tiendra sa douzième retraite du 24 au 26 juin à Skhirat, indique le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué parvenu à notre rédaction.

La réunion se tient à la veille de la prochaine présidence du Royaume du Maroc du CSP. Elle examinera les thématiques suivantes : L’action du CSP pour la prévention et la consolidation de la paix en Afrique, les méthodes de travail de cet organe panafricain, ainsi que les défis de la gestion des crises et le règlement des conflits en Afrique, ajoute la même source.

Le texte du département Nasser Bourita rappelle que le Maroc avait organisé, les 9 et 10 mai 2018 à Rabat, un séminaire portant sur «l’amélioration des méthodes de travail du Conseil dont les conclusions ont affirmé l’impératif de réformer le CSP en vue de le rendre plus efficient et plus crédible».

Le royaume n’a jamais caché sa ferme de volonté d’entreprendre une réelle réforme de cette instance de l’Union africaine.

«Il est impératif de procéder à une réforme effective du CSP ; pilier principal de l’architecture africaine de paix et de sécurité qui détient des éléments importants de réponse aux facteurs d’instabilité dans le continent africain», avait en effet déclaré le ministre des Affaires étrangères à l’occasion d’une réunion ministérielle des quinze membres du CSP, tenue le 24 septembre 2018 à New York en marge des travaux de l'Assemblée générale de l'ONU.

Le mandat de deux années du Maroc au sein du Conseil arrivera à terme le 31 mars 2020.