Maroc : L'Ordre des médecins appelle à surmonter les divergences entre public, privé et universitaire

Le président du Conseil national de l'Ordre des médecins (CNOM), Mohammadin Boubekri a exprimé vendredi à Rabat son espoir de voir les secteurs public, privé et universitaire de la santé aller au-delà de leurs divergences, grâce à la mise en place d'instances de concertations.

S'exprimant à l'ouverture des travaux de l'assemblée générale de l'ordre, organisée sous le thème «la profession de la médecine entre l'éthique et l'exercice», il a rappelé que la loi 34-09 prévoit la création d'un Conseil national de la santé, d'une Commission nationale de l'éthique et d'une Commission nationale pour la coordination entre les secteurs public et privé permettra d'améliorer la gouvernance du système de santé et de favoriser une meilleure contribution des divers partenaires.

Il a souligné la nécessité de mettre en place un fonds national de solidarité chargé notamment des questions liées à l'indemnisation en cas d'erreur médicale, notant que la loi relative à l'Ordre national des médecins est une charte d'éthique avant qu'elle soit une loi encadrant l'exercice de la profession.

Mohammadin Boubekri a dans ce contexte mis en avant les difficultés auxquelles sont confrontés les médecins, lesquelles se rapportent notamment au partenariat entre les secteurs public et privé, les interférences entre les spécialisés, la facturation, les contrats de l'exercice médical et la politique fiscale en la matière. Sur ce registre, il a formé le vœu de voir le système de couverture médicale offrir la principale source de financement des établissements de santé publics et privés, dans le but de rapprocher les tarifications, relevant d'autre part que l'accent doit être mis aussi sur les moyens de remplir le vide constaté dans les diverses spécialités.