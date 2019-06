Festival Gnaoua à Essaouira : Une deuxième soirée mythique qui invite au voyage

La scène de la Place Moulay El Hassan à Essaouira a été, vendredi, au rendez-vous avec les Mâalem Majid Bekkas et Hassan Hakmoun qui ont livré des concerts électriques, lors de la deuxième journée du Festival Gnaoua et musiques du monde (20-23 juin).

Le spectacle a commencé dès 20h00, sous un soleil crépusculaire qui a illuminé la scène déjà riche en couleurs, pour ne prendre fin qu'à 02h00 du matin, alors que la place était encore bondée de festivaliers infatigables.

C'était Majid Bekkas, un véritable as de gnaoua, qui a ouvert le bal de cette soirée, pour le grand bonheur de ses fans et des férus de cet art ancestral. Pour réussir son show, Mâalem Bekkas n'est pas venu tout seul. Ce spécialiste en fusion et fin brasseur de multiples genres musicaux s'est produit durant cette soirée en compagnie notamment du Malien Aly Keita, pour dévoiler le fruit d'un projet qui leur a pris plusieurs mois de préparations.

Le Mâalem Hassan Hakmoun est venu de New-York pour mettre le feu à Essaouira. Avec son énergie débordante et sa bonne humeur, ce Marrakchi qui vit aux Etats-Unis a livré un spectacle électrique pour la grande joie de ses fans, venus pour la plupart d'entre eux, le rencontrer pour la première fois en chair et en os.

Il laissera la place aux bluesmen du désert, Tinariwen et le Maître gnaoui Mâallem Baqbou qui ont offert aux milliers de festivaliers trois concerts de haute volée, car chacune des formations s’est produite en solo avant de se réunir dans un concert fusion qui a tenu en haleine tout le public du festival.

Quant à la scène de la Plage, c’est Mogador Band, Nabyla Maan, Imdiazn ainsi que Maâlem Mohamed Koyou qui se succéderont sur la scène pour enchanter un public présent.