Maroc : La Banque mondiale débloque 500 M$ pour l’éducation préscolaire

La Banque mondiale (BM) a annoncé jeudi le lancement d’un nouveau programme doté de 500 millions de dollars en soutien aux efforts du Maroc pour élargir l’accès à l’éducation préscolaire de qualité, renforcer de manière significative les aptitudes et les compétences des enseignants et renforcer la gouvernance du secteur.

Ce financement qui sera déployé sur cinq ans, entend «appuyer le programme de réformes ambitieux du ministère de l’Éducation» pour améliorer les performances générales du secteur selon la Vision 2015-30 pour l’éducation qui pose les jalons de la «nouvelle école marocaine», indique l’institution financière internationale dans un communiqué rendu public vendredi à Washington.

«Le secteur de l’éducation représente en moyenne 6,4% du produit intérieur brut (PIB) du Maroc et constitue un levier essentiel pour renforcer le capital humain du pays», rappelle la BM qui estime qu’«après les rapides progrès enregistrés depuis 20 ans pour universaliser l’accès à l’éducation primaire des filles et des garçons, les autorités doivent désormais s’employer à améliorer les apprentissages et les acquis de tous les élèves».

Le prêt-programme de la Banque mondiale complétera ainsi un volet de la stratégie du Maroc qui vise à «favoriser un changement d’approche au profit de principes de gouvernance axés sur les résultats et non plus sur les ressources, dans le but d’améliorer l’apprentissage en classe» Selon la même source, trois axes seront privilégiés : les capacités, l’apprentissage et les comportements, précisant que ce programme s’articule autour de composantes définies en fonction des principaux freins aux progrès du secteur.

Il s’agit d’installer les conditions propices à une éducation pré-primaire de qualité, améliorer la formation des enseignants et renforcer les capacités de gestion et la responsabilité au sein du secteur.