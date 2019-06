Les Marocains rendraient-ils un portefeuille perdu ? [Etude]

Les Marocains sont-ils enclins à rendre à son propriétaire un portefeuille perdu rempli d’argent ou, au contraire, à empocher la somme trouvée ? La réponse à cette question a été présentée dans une expérience sur l’honnêteté civique menée par un groupe d’économistes. L’étude, intitulée «L’honnêteté civique dans le monde», a examiné les actes d’honnêteté civique dans 40 pays, dont le Maroc.

Cette évaluation s’appuie principalement sur 17 000 portefeuilles perdus avec des montants variables qui ont été retournés auprès de plusieurs institutions publiques et privées. Certains de ces portefeuilles perdus étaient remplis d’argent, tandis que d’autres ne contenaient aucune somme.

Étonnamment, l’enquête révèle que les citoyens de ces 40 pays «sont extrêmement plus susceptibles de signaler les portefeuilles perdus avec de l’argent que sans». Les chercheurs indiquent que les citoyens ont plus tendance à les retourner à leurs propriétaires, y compris leurs documents personnels.

Les Marocains enclins à rendre des portefeuilles contenant de l’argent

D’après l’étude, le taux de retour était de 40% lorsque les portefeuilles ne contenaient pas d’argent. Ce taux augmente à 51% lorsque les portefeuilles contenaient de l’argent. Les mêmes résultats ont été constatés au Maroc, où les gens ont rendu à leur propriétaire des portefeuilles perdus avec de l’argent et ont ignoré ceux qui étaient vides. Les données vérifiées par les auteurs de l’étude suggèrent que le taux de retour était de plus de 10% au Maroc pour les portefeuilles sans argent, contre plus de 20% lorsqu’ils contenaient des billets. Parmi les 40 pays examinés par les chercheurs, le Maroc figure en bas de la liste, juste devant la Chine, qui affiche le taux de retour le plus faible.

Dans d’autres pays, le taux de retour de portefeuilles perdus est sensiblement supérieur à celui enregistré au Maroc. La Suisse, la Norvège, les Pays-Bas, le Danemark et la Suède figurent en tête de liste avec un taux de retour supérieur à 60% pour les portefeuilles contenant de l’argent ou non. En revanche, le Portugal, les États-Unis, l’Italie, l’Afrique du Sud et les Émirats arabes unis affichent des taux de retour de moins de 40%.

Décortiquant ces tendances, le groupe d’économistes souligne que «les principales conclusions peuvent s’expliquer par une combinaison de préoccupations altruistes et d’une aversion à se considérer comme un voleur, ce qui augmente avec les avantages matériels de la malhonnêteté».

En d’autres termes, les résultats suggèrent que «lorsque les gens ont tout intérêt à adopter un comportement malhonnête, la volonté de tricher s’en voit renforcée, mais le coût psychologique de se considérer soi-même comme un voleur augmente également». Cependant, ce comportement n’est pas exclusivement lié à la situation économique des pays étudiés dans le cadre de cette enquête. Les chercheurs ont souligné que «les conditions géographiques économiquement favorables, les institutions politiques inclusives, l’éducation nationale et les valeurs culturelles qui mettent l’accent sur les normes morales s’étendant au-delà du groupe sont également associées positivement aux taux d’honnêteté civique».