Démographie : Le Maroc de plus en plus confronté au vieillissement de sa population

La population marocaine franchira la barre des 40 millions de personnes avant 2030 mais commencera à baisser à partir de 2070. C’est ce qui ressort du rapport «Perspectives de la population dans le monde 2019 : Principaux résultats». Publiée en début de semaine par la Division de la population du Département des affaires économiques et sociales des Nations unies, les données fournissent un aperçu complet des tendances et des perspectives démographiques mondiales.

Dans les détails, la Banque mondiale prévoit que la population du royaume passe d’environ 39,911 millions à 40,887 millions en 2030, 43,973 en 2040 et 46,166 millions de personnes en 2050. Après avoir atteint 47,761 millions en 2070, le nombre de la population commencera à baisser pour atteindre 47,591 millions en 2075 puis 47,250 millions en 2080.

Pour ce qui est de la valeur médiane concernant le Maroc, l’ONU s’attend à une baisse, dès 2035, de la population âgée de moins de 24 ans. En revanche, la population âgée de 60 ans continuera à augmenter, confirmant ainsi un vieillissement de la population marocaine.

Ses tendances démographiques étant «basées sur les projections probabilistes de la fécondité totale et de l'espérance de vie à la naissance, réalisées à l'aide d'un modèle hiérarchique bayésien», l’indice de la fécondité (nombre moyen d'enfants par femme en âge de procréer) passera de 2,42 enfants entre 2015 et 2020 à 2,30 entre 2020 et 2025 puis à 1,97 entre 2040 et 2045, continuant ainsi de baisser.

De son côté, l’espérance de vie à la naissance passera de 77,43 ans entre 2020 et 2025 à 78,45 ans entre 2025 et 2030. Elle atteindra 88,33 ans pour la période 2035-2040 avant d’atteindre 85,98 pour la période 2075-2080.

La population mondiale vieillit elle aussi

Globalement, la population mondiale devrait augmenter de 2 milliards de personnes au cours des 30 prochaines années, passant de 7,7 milliards actuellement à 9,7 milliards en 2050, selon le rapport des Nations unies. Elle pourrait atteindre son maximum vers la fin du siècle, à près de 11 milliards, ajoute le document.

Le rapport confirme également que la population mondiale vieillit en raison de l’espérance de vie croissante et de la baisse des niveaux de fécondité, et que le nombre de pays connaissant une réduction de la taille de la population augmente. Les modifications de la taille, de la composition et de la répartition de la population mondiale qui en résultent ont des conséquences importantes sur la réalisation des objectifs de développement durable (ODD), objectifs convenus à l’échelle mondiale pour améliorer la prospérité économique et le bien-être social tout en protégeant l’environnement.

Les nouvelles perspectives démographiques indiquent que plus de la moitié de la croissance projetée de la population mondiale d'ici 2050 se concentrera dans neuf pays : Inde, Nigéria, Pakistan, République démocratique du Congo, Éthiopie, République-Unie de Tanzanie, Indonésie, Égypte et les États-Unis d'Amérique (en ordre décroissant de l'augmentation attendue). Vers 2027, l’Inde devrait même dépasser la Chine en tant que pays le plus peuplé du monde.

Pour l’Afrique subsaharienne, la population devrait doubler d'ici 2050 (augmentation de 99%), tandis que l’Afrique du Nord aura un taux de croissance démographique de 46% entre 2019 et 2050.

Dans le monde, l’indice synthétique de fécondité global, qui a baissé de 3,2 naissances par femme en 1990 à 2,5 en 2019, devrait encore diminuer pour s'établir à 2,2 en 2050.