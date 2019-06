Maroc : Il tente d’arrêter un train en se filmant et se fait arrêter par la police

La police judiciaire relevant de la préfecture de police de Meknès est parvenu, jeudi, à l’arrestation de deux individus soupçonnés d'implication dans une affaire d'atteinte à la sécurité de la circulation sur les chemins de fer et de mise en danger des passagers d'un train.

Un communiqué de presse de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique ce vendredi que la préfecture de police de Meknès avait interagi avec célérité et sérieux suite à la publication d'une séquence vidéo sur les réseaux sociaux. Elle montre un individu se dressant sur la trajectoire du train avant de la quitter au dernier instant avant la traversée du train, ce qui constitue une atteinte à la sécurité de la circulation sur les chemins de fer et met en danger la vie et l'intégrité des passagers, précise la DGSN.

Les enquêtes et les investigations intenses ont mené à l'identification et l'arrestation du mis en cause ainsi que la personne ayant tourné la séquence qui a été véhiculée sur les réseaux sociaux, ajoute le communiqué.

Les prévenus, âgés de 20 et 27 ans, ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent en vue d'élucider toutes les circonstances de cette affaire.