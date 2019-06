Maroc : L’opération Marhaba 2019 de transit des MRE sous le feu des projecteurs

Le Chef de gouvernement a appelé, jeudi à Rabat, toutes les administrations à hisser leur niveau de préparation et à fournir de bons services aux Marocains du monde, qui regagneront leur pays dans le cadre de l'opération de transit Marhaba 2019.

S'exprimant à l'ouverture du Conseil du gouvernement, Saadeddine El Othmani a souligné que «toutes les administrations sont appelées à ne ménager aucun effort pour garantir les services nécessaires aux Marocains du monde et leur faciliter les démarches administratives». Il a ainsi émis le vœu de voir réussir l'opération de transit 2019, lancée le 5 juin et qui s'étalera jusqu'au 15 septembre prochain, grâce à l'implication de tous les intervenants au niveau des différentes structures et institutions officielles et civiles.

Arès avoir assuré que l'opération de transit 2019 connaîtra une évolution positive vu les préparatifs et mesures engagées, Saadeddine El Othmani a rappelé que l'opération Marhaba «reflète l'attachement des Marocains à leur pays».

Se référant à des données des années précédentes, il a mis en exergue l'évolution soutenue au fil des années, tant au niveau du nombre croissant des Marocains du monde qu'en matière des moyens logistiques mises en œuvre. «Nous voulons garantir aux Marocains l'accueil qu'ils méritent et surmonter les problématiques qui y sont liées» a-t-il insisté.

Trois millions de Marocains résidant à l'étranger attendus

Rappelant que le Maroc a accumulé, au cours des dix dernières années, de nombreux succès dans le cadre de cette opération, El Othmani a indiqué que le gouvernement a, à travers le département de tutelle, mis en œuvre un ensemble de procédures. Intervenant à l'ouverture des travaux de la 7e réunion de la Commission ministérielle chargée des MRE et des Affaires de la Migration, il a souligné «l’importance de donner la priorité aux problèmes des MRE, de prendre en compte les problèmes des mineurs et des prisonniers et de répondre aux aspirations des jeunes à l'étranger, en mettant l'accent sur toutes les mesures qui faciliteraient la vie de cette catégorie de citoyens».

Cette année, le gouvernement prévoit le transit de trois millions de Marocains résidant à l'étranger, qui regagneront leur pays en l'espace de deux mois, a indiqué pour sa part le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi.

En conseil du gouvernement, le ministre délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger et des Affaires de la migration, a présenté un exposé axé sur les mesures prises pour assurer le succès de l’opération Marhaba 2019, a souligné Mustapha El Khalfi. L’occasion d’évoquer le renforcement de l'infrastructure de transit et la mobilisation des ressources humaines pour suivre le flux d’arrivée des Marocains résidant à l'étranger ou encore certaines données sur cette catégorie de Marocains.

De son côté, le ministère de l'Equipement, des transports, de la logistique et de l'eau a ajouté deux navires, totalisant 28 navires lors de cette année en comparaison aux 26 navires mobilisés l’année dernière et a décidé de renforcer et d'intensifier les lignes de transport maritime pour répondre aux attentes des Marocains résident à l’étranger. A cet égard, un montant total de 65 millions de dirhams a été affecté au développement des infrastructures portuaires et un nouvel espace a été aménagé près du Port de Tanger Med sur une superficie de 63 000 mètres carrés pour accueillir plus de 1 000 véhicules et environ 250 bus, a relevé le porte-parole du gouvernement.

En 2017, le nombre des personnes ayant transité vers le Maroc a atteint 2 790 000, pour se hisser à 2 870 000 en 2018, ce qui représente une augmentation de 80 000 personnes.