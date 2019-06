«Bain à bord d’un bus» à Agadir : Les deux individus condamnés à deux mois de prison

Après la controverse suscitée par une vidéo de deux jeunes hommes, torses nus, prenant un «bain» à bord d’un bus à Agadir sous les yeux des autres passager, le verdict du tribunal de première instance d’Inzgane est tombé.

Ainsi, selon Alyaoum 24 et Le 360, les deux jeunes hommes âgés de 21 et 22 ans ont été condamnés à deux mois de prison ferme chacun et à une amende de 500 dirhams. Un troisième individu, poursuivi dans le cadre de la même affaire et qui aurait filmé la scène, a été innocenté par la cour.

Le représentant légal de la société de transport à Agadir avait déposé plainte à l’encontre des trois individus, considérant ce qui s’était passé à l’intérieur du bus comme étant «préjudiciable à la réputation de la société et à sa position commerciale respectable».

La brigade de la police judiciaire d’Inezgane avait procédé, le 1er juin, à l’arrestation des deux individus étant apparus sur la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, dans des situations «suggestives constitutives de délits d’outrage public à la pudeur et d’atteinte aux mœurs», a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale dans un communiqué.

Le conducteur du bus et le représentant légal de l’entreprise de transport ont été auditionnés pour déterminer les circonstances de cet incident, après que cette vidéo eut largement été commentée sur les réseaux sociaux.