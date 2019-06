Casablanca : Quatre individus présumés impliqués dans une affaire de vandalisme arrêtés

Les éléments de la police judiciaire relevant du district de sûreté d'Anfa à Casablanca ont procédé, jeudi, à l'arrestation de quatre individus âgés entre 18 et 24 ans, dont l'un d'entre eux aux multiples antécédents judiciaires, pour leur implication présumée dans des actes de vandalisme sur un bus de transport urbain avec menace à l'arme blanche de ses passagers.

Les mis en causes, sous l'emprise des drogues et de l'alcool, étaient à bord dudit bus dans le quartier de Bourgone à Casablanca lorsqu'ils sont entrés en conflit avec d'autres passagers, indique la Direction générale de la sûreté nationale dans un communiqué, ajoutant que la situation a évolué en échange de violences à l'arme blanche, causant des dégâts matériels au bus et menaçant la sécurité de ses passagers.

Le conducteur du bus a alerté les services de police qui ont entamé des enquêtes de terrain intensifiées qui ont permis d'interpeller les principaux mis en cause et qui ont été soumis à l'enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, en vue de d'élucider toutes les circonstances de cet incident, précise la DGSN, notant que l'enquête et les investigations se poursuivent pour arrêter les autres personnes impliquées et qui ont toutes été identifiées.