Le roi Mohammed VI préside la cérémonie de lancement des activités de PSA au Maroc

Le roi Mohammed VI a présidé jeudi à la plateforme industrielle intégrée «Atlantic Free Zone», dans la commune d'Amer Saflia (province de Kénitra), la cérémonie d'inauguration de l'écosystème du Groupe français PSA au Maroc.

Le souverain a, à cette occasion, procédé à l'inauguration de la nouvelle usine du Groupe PSA, d'une capacité de production annuelle de 100 000 véhicules et moteurs associés, et au lancement des travaux d’extension de ce complexe industriel de dernière génération. Sa capacité de production sera doublée avant 2023, lui permettant de générer, à terme, 4 000 postes d'emplois.

Intervenant à cette occasion, le ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l’Économie numérique, Moulay Hafid Elalamy a affirmé, dans une allocution devant le roi, que «les infrastructures, l'usine de PSA et les usines de ses sous-traitants ont été réalisées dans les conditions convenues et les délais impartis».

Il a rappelé que le groupe français PSA a investi 3 milliards de dirhams et prévoit d'investir autant dans ses futurs projets au Maroc, précisant que la nouvelle usine PSA de Kénitra a été conçue pour produire aussi bien des véhicules thermiques qu'électriques, confortant ainsi l'ambition industrielle du royaume et la volonté du roi de faire du Maroc un modèle au niveau du continent en matière du développement durable.

L'usine PSA a devra produire 100 000 véhicules d’ici l’an prochain, a rapporté jeudi le média Jeune Afrique, selon qui «les ligne de production vont sortir des 208 destinées en majorité à l’export». L’espoir de PSA est surtout de «conquérir le marché africain et celui du Moyen-Orient grâce à sa présence à Kénitra». Par ailleurs, les voitures produites à Kénitra le seront «avec 60% de pièces achetées au Maroc et un moteur fabriqué sur place».

PSA projette également de lancer une usine à Oran, selon le média français, bien que ce chantier se heurte à des retards.