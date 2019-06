Assassinat d’Imlil : La requête de convoquer Maghraoui et Ramid rejetée

Le ministre d’Etat des droits de l’Homme n’aura pas à témoigner dans le procès des terroristes présumés qui s'est poursuivi ce jeudi 20 juin à la chambre criminelle près la cour d’appel de Salé.

La cour, qui a ajourné le procès au 27 juin prochain, a en effet rejeté la demande présentée par Me. Khalid Fettaoui, l’avocat de la famille de la victime danoise Louisa Vesterager, pour convoquer Mustapha Ramid. Le représentant du ministère public était également du même avis

Une requête que le pénaliste a justifiée par la «proximité» entre le ministre d’Etat et Mohamed Maghraoui, le chef des écoles coranique appartenant à son «Association pour la prédication au coran et la sunna». Celle-ci gère des écoles qu'auraient fréquenté les principaux accusés dans cette affaire.

Pour mémoire, trois mois après sa nomination ministre de la Justice et des libertés au gouvernement Benkirane I, Ramid s’était rendu en avril 2012 à Marrakech pour prendre part à la cérémonie de la réouverture d’une école coranique de Maghraoui, après plus de trois ans de fermeture sur ordre du ministère de l’Intérieur.

Une cérémonie au cours de laquelle le PJDiste avait pris la parole pour affirmer que «des gens du monde entier viennent (à Marrakech) pour passer beaucoup de temps à commettre des péchés et s’éloigner de Dieu». Des propos qui avaient suscité en son temps l'ire des professionnels du tourisme dans la ville ocre.

Ce rejet par la cour de la demande de Me. Fettaoui ne constitue pas une surprise. En 2009 et lors du procès du réseau d’Abdelkader Belliraj, le même tribunal avait refusé les sollicitudes de la défense de faire comparaitre le Premier ministre Abbas El Fassi, le ministre de l’Intérieur, Chakib Benmoussa, et le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Khalid Naciri.