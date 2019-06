Bruxelles : Des officiers des FAR en visite au siège de l’OTAN

La Division des affaires politiques et de la politique de sécurité de l’OTAN a reçu, les 17 et 18 juin, une délégation de haut niveau d’officiers de l’armée des forces armées royales marocaines, indique l’OTAN sur son site. Il s’agit de la première visite d’officiers militaires marocains au siège de l’Alliance atlantique dans le cadre des activités de diplomatie publique de l’OTAN avec le Maroc.

Nicola de Santis, chef de la section Moyen-Orient et Afrique du Nord à l’OTAN, a donné un aperçu des domaines de coopération de l’OTAN avec les pays participant au Dialogue méditerranéen et à l’Initiative de coopération d’Istanbul. Il a souligné la coopération de longue date entre le Maroc et l’OTAN.

Le programme de la visite comportait également des séances d’information et de discussion sur des sujets spécifiques, notamment sur les relations de l’OTAN avec des partenaires du Dialogue méditerranéen et de l’Initiative de coopération d’Istanbul, les questions politiques actuelles de l’OTAN, le programme «Science pour la paix et la sécurité» (SPS), ainsi que les efforts déployés par l’Alliance pour lutter contre le terrorisme, la cyberdéfense et le contrôle des armements.

Les officiers de l’armée marocaine se sont également rendus au Centre de coordination euro-atlantique pour les interventions en cas de catastrophe, qui est le principal mécanisme d’intervention d’urgence civile de l’OTAN dans la zone euro-atlantique.