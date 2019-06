Signature d’un accord pour le renforcement de la communauté maritime marocaine

L’Université maritime mondiale de Malmö (WMU), en Suède, a signé le 14 juin un protocole d’accord avec l’Institut supérieur des études maritimes (ISEM), basé à Casablanca. Cleopatra Doumbia-Henry, présidente de la WMU, et Mohamed Briouig, directeur de l’ISEM, ont signé le protocole d’accord, indique le site de la WMU.

L’ISEM est l’une des sept institutions avec lesquelles un processus d’examen et d’évaluation a été mené à bien et approuvé par le Conseil des gouverneurs du WMU lors de sa 37e session en mai 2019.

Suite à ce processus d’évaluation, un nouvel accord de collaboration avec l’ISEM a été mis en place dans le but d’assurer une collaboration continue en matière de formation au leadership maritime mondial et de renforcement des capacités de la communauté maritime internationale et marocaine.

L’accord remplace le protocole d’accord signé avec l’ISEM en 2016 et prévoit le renforcement de la coopération entre les deux institutions afin de soutenir la formation des dirigeants du secteur maritime au Maroc. Le protocole d’entente prévoit la possibilité de financer chaque année une bourse par l’ISEM afin que son corps professoral puisse étudier dans les programmes de maîtrise et de doctorat de la WMU. L’université soutient également le renforcement des capacités maritimes et océaniques au Maroc et au-delà, ainsi que l’échange de membres du corps enseignant entre les deux institutions.