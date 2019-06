El Jadida : Près de 190 enfants opérés dans le cadre de l'opération «Smile»

Près de 190 enfants ont été opérés par une équipe de chirurgiens représentant plus de 15 nationalités différentes, dans le cadre de l'opération Smile organisée au centre hospitalier provincial Mohammed V d'El Jadida du 14 au 22 juin 2019.

Organisée sous la présidence d'honneur de la princesse Lalla Meryem, par l’association «Opération Smile Morocco» en partenariat avec la direction provinciale de la santé publique, la province d'El Jadida et l'OCP, cette initiative humanitaire vise «à fournir gracieusement une chirurgie reconstructive et réparatrice aux enfants souffrant de malformations faciales de fente labiale, fente palatine et autres malformations faciales», souligne Fouzia Jabrane Mahmoudi, vice-présidente de l'association «Operation Smile Morocco».

Le centre hospitalier provincial a accueilli depuis vendredi 14 juin des dizaines d’enfants âgés de 6 mois à 14 ans, nés avec une malformation de la fente labiale et palatine, venant des différentes régions du royaume, a affirmé M. Riyad, directeur du Centre hospitalier provincial Mohammed V d'El Jadida Les examens nécessaires et les diagnostics, a-t-il ajouté, ont été établis par une équipe médicale qui a dressé une liste des patients éligibles, alors que l’intervention chirurgicale est programmée entre le 14 et le 22 juin.

L'association vise un total de 11 591 opérations, indique Fouzia Jabrane. Après El Jadida, l'association mettra le cap sur Agadir en novembre prochain.

L’opération Smile, qui a été lancée depuis 1998 au Maroc, a mené des programmes médicaux dans 36 villes. En 2008, elle a ouvert un centre de soins à Casablanca, qui fournit des soins médicaux et dentaires à des centaines d’enfants tout au long de l’année.