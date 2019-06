Nouvelle provocation de l’Egypte avec un clip montrant une carte du Maroc amputé du Sahara

L’Egypte récidive sur le dossier du Sahara. Mercredi, le pays hôte de la 32e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) a dévoilé le clip officiel de la grand-messe footballistique.

Interprétée par le chanteur égyptien Hakim, aux côtés des artistes nigérian Femi Anikulapo-Kuti et ivoirienne Dobet Gnahoré, la chanson officielle de la CAN 2019 est présentée en arabe, en français et en anglais dans une vidéo de plus de 4 minutes. Elle présente au tout début des pyramides égyptiennes peintes aux couleurs de plusieurs pays africains, le tout avec des images sous la direction du réalisateur égyptien Yasser Sami.

Toutefois, c’est vers la fin de ce clip que son réalisateur a choisi de présenter une carte des Nations africaines, qui présente le Maroc amputé de son Sahara. A la place, les provinces du Sud y sont indiquées par le drapeau de la pseudo «RASD». Une provocation qui n’a pas échappé aux internautes marocains. Sur le clip partagé par plusieurs profils sur YouTube, mais aussitôt supprimé, les Marocains ont dénoncé une «représentation biaisée de l’Afrique» et une «reconnaissance de l’Egypte du Polisario».

Ce n’est pas la première fois, en cette année, que l’Egypte rétropédale sur le dossier du Sahara. En mai, le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des nations (CAN 2019) prévu en Egypte a dévoilé le site de vente de billets pour cette compétition continentale tant attendue, en mettant le drapeau de la pseudo «RASD» parmi ceux des pays répertoriés et sélectionnés par l'utilisateur lors de son inscription afin d'obtenir la carte d'identité de supporteurs (Fan ID) et des billets pour la CAN.

Il aura fallu que la Fédération royale marocaine de football (FRMF) exprime son mécontentement et celui des Marocains pour que ladite liste soit rectifiée. Ainsi, un jour après la présentation du site de la billetterie, la Confédération africaine du football (CAF) et la Fédération d’Egypte de football ont présenté leurs excuses au Maroc. La fédération égyptienne a ainsi évoqué une «erreur involontaire du comité d'organisation [qui] a été corrigée et rectifiée à temps».