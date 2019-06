Tindouf : Le Polisario poursuit sa «chasse» aux opposants politiques

Le Front Polisario continue sa «chasses» aux opposants politiques au sein des camps de Tindouf. Après le kidnapping de l’activiste Moulay Abba Bouzid et le blogueur Fadel Barika, deux membres de l’Initiative sahraouie pour le changement, le mouvement a arrêté mercredi le bloggeur et militant sahraoui Mahmud Zeidan, rapporte l’agence Europa Press.

Il s’agit du troisième militant arrêté cette semaine, dénonce le président du mouvement Ligne du martyr (Khat Achahid), Majoub Salek auprès de l’agence espagnole. Pour lui, Mahmud Zeidan, connu pour «ses opinons et sa défense de la liberté d’expression», serait «porté disparu depuis mardi soir alors que sa famille ne sait pas où il se trouve».

Mercredi, Mahmud Zeidan a indiqué sur sa page Facebook que certains dirigeants du Polisario lui aurait «demander de quitter le camp jusqu’à ce que la vague d’arrestations chauvinistes et irresponsables s’arrête». Ils lui auraient aussi suggéré de se rendre dans un lieu sûr et minimiser ses mouvements. «Je suis prêt à toute interrogatoire, à condition que cela soit fait conformément aux règles juridiques et morales. Mais je ne vais pas fuir et quitter le combat de la conscience», a-t-il précisé.

Lundi, le Front Polisario a débuté une campagne d’arrestation visant des figures de proue de l’opposition au sein des camps. Après avoir procédé à l’arrestation de Moulay Abba Bouzid, l'un des coordinateurs de l’Initiative sahraouie pour le changement, alors qu’il participait à une manifestation devant le siège du HCR dans les camps de Tindouf, les partisans de Brahim Ghali ont arrêté Fadel Brika, également membre de l’Initiative sahraouie pour le changement. Celle-ci a lancé un appel à la communauté internationale, dénonçant des arrestations «arbitraires» visant ses membres, fondées sur des décisions suite aux opinions exprimées par les activistes sur les réseaux sociaux.