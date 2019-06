Maroc : Des ONG appellent le Maroc se conformer à la Convention des droits de l’enfant

La Plateforme CDE (Convention droits de l’enfant) célèbre les trente ans de ce texte onusien et sa ratification par le Maroc ainsi que la levée des réserves sur certains textes. Dans un communiqué parvenu à Yabiladi, la plateforme se félicite notamment de la mise en place de la loi 27.14 relative à la lutte contre la traite des êtres humains, la loi 103.13 de lutte contre les violences faites aux femmes, la modification de la loi 19.12 relative au travail de maison, ainsi que les réformes en cours.

Aussi la plateforme appuie ces démarches qu’elle considère comme une «mise en conformité de la législation nationale avec les Conventions internationales et plus en particulier la Convention droits de l’enfant connue par CDE». «Ces chantiers législatifs ont mis en avant les 4 grands principes de la CIDE, à savoir : la non-discrimination, l’Intérêt supérieur de l’enfant, le droit à la vie, à la survie et au développement et le respect de l’opinion de l’enfant», explique la même source.

Toutefois, la coalition associative regrette que le rythme de mise en place du Plan d’action de la Politique publique intégrée de protection de l’enfance au Maroc (PPIPEM) pour 2015-2020 reste lent, «ce qui génère des inquiétudes - d’autant plus que sa mise en œuvre est prévue jusqu’à 2020 - quant à la réponse efficace face à la vulnérabilité des enfants». Ainsi, les associations membres de la Plateforme CDE relèvent «la persistance de lacunes dans le respect et la mise en œuvre de certains droits des enfants». Elle appelle de ce fait le gouvernement à «s’engager davantage au respect des observations et des recommandations reçues par les instances internationales».