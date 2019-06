Aéronautique : AD Industries doublera la capacité de son site casablancais

Le groupe français AD Industries a annoncé cette semaine au Bourget (nord-est de Paris), sa décision de doubler la capacité de son site de fabrication de pièces moteur dans la zone franche Midparc de Casablanca dédiée à l'aéronautique.

Un accord a été signé dans ce sens entre le président d’AD Industries, Evrard Willemaers, et le président de Midparc, Hamid Benbrahim El Andaloussi, à l’occasion de la participation marocaine au 53ème Salon international de l’aéronautique et de l’espace du Bourget, qui s’est ouvert lundi en banlieue parisienne.

Le groupe français a démarré son activité il y a une dizaine de mois dans un bâtiment temporaire, qu’il souhaite désormais «développer en construisant un autre sur plus de 7 000 m2 afin d’occuper près de 250 personnes et en investissant entre 15 et 20 millions d’euros à un horizon de quatre ou cinq ans», a indiqué son président dans une déclaration à la MAP.

Le président de Midparc s’est félicité de la signature de l’accord permettant à AD Industries de doubler sa capacité de fabrication de pièces pour moteurs. «Avec l’implantation de l’activité pièces moteur au Maroc, nous sommes en train d’enrichir l’écosystème global aéronautique et de monter aussi en compétence, surtout à un moment où il y a une forte demande et une forte pression du secteur de fabrication d’avions», a relevé le président de Midparc.

Pour lui, l’implication de AD Industries au Maroc dans le domaine complexe de fabrication de moteurs est «un autre indicateur de la confiance que les industriels du secteur de l’aéronautique placent en le Maroc».

Le secteur aéronautique marocain compte aujourd’hui près de 140 entreprises et emploie directement près de 16 700 personnes qualifiées. A 2018, les exportations du secteur s’élevaient à 13,9 milliards de dirhams soit 5,6% du total des exportations du royaume. Le secteur enregistre également la plus forte croissance à l’export de l’industrie manufacturière avec un taux de 13,8%.