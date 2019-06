Réunion de la commission maroco-espagnole sur les transports internationaux routiers

La commission mixte maroco-espagnole s’est réunie récemment à Rabat dans le cadre des relations de partenariat et de coopération entre les deux pays, notamment l’accord bilatéral relatif aux transports internationaux routiers de voyageurs et de marchandises.

Cette réunion a porté sur deux points, à savoir le transport international routier de marchandises (TIRM) et le transport international routier de voyageurs (TIRV). Concernant le premier point, le communiqué relève que les exportations ont connu une évolution de 85% en passant de 1 581 millions de tonnes pour une valeur de 35,10 milliards de dirhams (MMDH) en 2013 à 2 228 millions de tonnes pour une valeur de 64,94 MMDH en 2018.

Quant aux importations, elles ont enregistré une évolution de 47%, passant de 4 615 millions de tonnes pour une valeur de 51,63 MMDH en 2013 à 6 119 millions de tonnes pour une valeur de 76,07 milliards en 2018. Une évolution de 52% a été également enregistrée en termes d’exportations durant les mois de janvier et février 2019 en comparaison avec la même période de 2018. Quant aux importations, elles ont enregistré une évolution de 9% en passant de 919 068 tonnes en janvier et février 2018 à 1 001 359 tonnes au cours de la même période de 2019.

Face à ces augmentations, l’évolution de la flotte du TIRM marocaine a connu une évolution de 45% entre 2015 et 2018 au niveau des entreprises et 73% au niveau du parc utilisé. Aussi, 37% du parc des véhicules TIR réalise plus de 20 sorties par an avec une forte augmentation des entreprises TIR (37% entre 2017 et 2018) et 2,8% seulement des entreprises ont bénéficié en 2019 des autorisations à temps (25% du parc total utilisé) contre 3,8% et 7,2% respectivement en 2018 et 2017.