Le Groupe gouvernemental britannique CDC investit 200 M$ dans BMCE Bank of Africa

Le Groupe gouvernemental britannique CDC, détenu à 100% par le Gouvernement du Royaume-Uni, a investi 200 millions dollars US dans BMCE Bank of Africa, l’un des groupes financiers panafricains leaders, annonce mercredi un communiqué.

CDC va ainsi acquérir une participation de près de 5% de la Banque à travers une augmentation de capital de 200 millions USD, précise la même source.

Au-delà de la prise de participation capitalistique, ce partenariat stratégique constitue un véritable projet industriel qui permettra au Groupe BMCE Bank of Africa de renforcer son positionnement en Afrique, tout en capitalisant sur le réseau élargi du Groupe CDC sur le continent, souligne le communiqué. Le Groupe BMCE Bank of Africa est en effet présent dans 31 pays de par le monde, dont une vingtaine en Afrique. Aujourd’hui, les activités en Afrique subsaharienne représentent près de la moitié des bénéfices consolidés de BMCE Bank of Africa.

Pour sa part, la CDC, avec plus de 70 ans d'expérience dans l'investissement en Afrique et en Asie, et plus de 700 entreprises dans son portefeuille africain, est fortement engagée envers le continent et prévoit d’investir jusqu’à 4,5 milliards USD en Afrique d’ici 2022.

Ce partenariat stratégique, centré sur l'Afrique scellé entre BMCE Bank of Africa et CDC, représente l’un des investissements les plus importants réalisés par une institution britannique dans le secteur financier marocain.