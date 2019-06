Maroc-Andalousie : Une volonté commune de renforcer les relations économiques

Le Maroc et la région autonome d’Andalousie ont souligné, mercredi à Rabat, leur volonté commune de booster la coopération bilatérale et de lui insuffler un nouvel élan, notamment dans les domaines de l’agroalimentaire, des infrastructures, des énergies renouvelables et de la logistique.

«L’Espagne est le premier partenaire commercial du Maroc depuis 2012, tant en importations qu’en exportations, et les opportunités et les potentialités de renforcement de ce partenariat sont énormes», a souligné le ministre de l’Industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique Moulay Hafid Elalamy, lors de l’ouverture du Forum économique Maroc-Andalousie organisé par le ministère, la Confédération des employeurs d’Andalousie (CEA) et l’Agence andalouse de promotion du commerce extérieur (EXTENDA) en collaboration avec la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et le Conseil économique Maroc-Espagne (CEMAES).

De son côté, le président de la Junte de l’Andalousie, Juan Manuel Moreno, a rappelé que le royaume est un «partenaire stratégique et un allié préférentiel pour l’Andalousie», exprimant sa satisfaction de sa visite qui «se veut une nouvelle page dans l'excellente relation unissant les deux parties».

Pour sa part, l'ambassadeur de l'Espagne au Maroc, Ricardo Diaz-Hochleitner Rodriguez, a mis en avant des chiffres appuyant la relation entre les deux pays. S'agissant de l'Andalousie, il a souligné qu'elle n'est pas seulement l'une des régions autonome la plus peuplée, mais aussi la plus importante sur le plan économique et constitue la porte d'entrée pour le Maroc vers l'UE, ajoutant qu'elle est pionnière dans les secteurs d'énergies renouvelables, de l'aéronautique ainsi qu'en recherche et développement dans le secteur agroalimentaire.

De son côté, le président de la CGEM Salaheddine Mezouar s'est félicité de l'excellence des relations fortes et anciennes qui perdurent dans le temps avec la même intensité entre le Maroc et l'Espagne, particulièrement avec l'Andalousie.