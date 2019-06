Maroc : Les détails de l’offre de vente d’actions de Maroc Telecom  

Le groupe Maroc Telecom a organisé, ce mardi, une conférence de presse pour évoquer l’offre de vente au public, décidée par le gouvernement marocain.

Un communiqué Maroc Telecom parvenu à Yabiladi précise que les actions offertes dans le cadre de la présente offre sont cédées par l’Etat, qui détient au 31 mai 2019, 263 728 575 actions, soit 30% du capital et des droits de vote de Maroc Telecom. «Après la réalisation de la cession envisagée (Opération de Bloc et offre de vente au public), le Royaume du Maroc détiendra 193 400 975 actions, soit 22% du capital et des droits de vote de Maroc Telecom», poursuit-on de même source.

Celle-ci note que l’offre est structurée en 4 types d’ordres. Un premier type avec un prix de souscription de 117,7 dirhams l’action, destiné aux «salariés permanents titulaires de Maroc Telecom, disposant d’une ancienneté d’au moins un an à la date de clôture normale de la période de souscription». «Le nombre maximum d’actions pouvant être demandé pour ce type d’ordre est de 6 mois de salaire brut hors primes et intéressements», précise le communiqué qui note que le montant global est de 344 849 230 dirhams.

Pour le deuxième type, dont le prix de souscription s’élève à 125,3 dirhams, le montant est de 734 258 000 dirhams alors que ce type d’ordre est réservé aux «personnes physiques résidentes ou non résidentes, de nationalité marocaine ou étrangère» et aux «personnes morales, de droit marocain ou étranger n’appartenant pas aux catégories d’investisseurs habilités à souscrire aux types d’ordre III et IV, justifiant de plus d’une année d’existence au 31 mai 2019». Le nombre maximum d’actions pouvant être demandé pour ce type d’ordre est de 10% du nombre global d’actions proposées dans le cadre de l’opération (soit 1 758 190 titres).

Quant au troisième type d’ordre, dont le prix s’élève à 125,3 dirhams l’action, il est «réservé aux OPCVM actions et diversifiés de droit marocain hors OPCVM monétaires, obligataires et contractuels». Le montant s’élève à 514 105 900 dirhams.

Enfin, le quatrième type d’ordre, dont le prix de l’action s’élève à 125,3 dirhams pour un montant de 587 531 700 dirhams, il est réservé «aux investisseurs qualifiés, tels que définis par l’article 1.30 de la Circulaire de l’AMMC n° 03/19, hors OPCVM», précise le communiqué.