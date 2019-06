La France, premier pays anti-vaccins selon un sondage réalisé par Gallup

La France est le premier pays anti-vaccin dans le monde, selon une étude réalisée sur 144 pays. Selon l’AFP, citant l’étude basée sur un sondage effectué par l’Américain Gallup, un Français sur trois ne croit pas que les vaccins soient sûrs.

Cette enquête mondiale publiée mercredi a été réalisée pour l’ONG médicale britannique Wellcome. Elle est la première du genre : 140 000 personnes de plus de 15 ans, dans 144 pays, interrogées l’an dernier sur ce qu’ils pensent de la science, des professionnels de santé et des vaccins.

Elle révèle que les habitants des pays riches font le moins confiance aux vaccins, particulièrement en Europe et en France, un phénomène à mettre en parallèle avec le développement du sentiment anti-vaccins, considéré comme l’un des facteurs du retour de la rougeole dans certains pays développés dont la France et les Etats-Unis.

De plus, la France est aussi le seul pays où une majorité des gens interrogés (55%) se dit persuadée que la science et les technologies vont mener à des suppressions d'emplois dans leur région. Les Français semblent parallèlement se méfier particulièrement des institutions politiques et médiatiques. La moitié ne fait «pas beaucoup» ou «pas du tout» confiance aux journalistes, la deuxième plus haute proportion dans les pays de l'OCDE après la Grèce. La méfiance envers le gouvernement est aussi relativement élevée, selon Gallup.

Sur les vaccins, l’écart est flagrant avec le Bangladesh ou le Rwanda, où la quasi-totalité de la population dit avoir confiance dans leur sûreté et leur efficacité. Dans cette attitude de méfiance, la France est suivie par le Gabon, le Togo, la Russie et la Suisse. Le rejet est un peu moindre (19 %) quand on demande aux Français s'ils croient les vaccins «efficaces». Un Français sur dix ne croit pas qu'il soit important de vacciner les enfants.