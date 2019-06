Italie : Des peines de prison allant jusqu’à 10 ans dans une affaire de trafic de médicaments avec le Maroc

Lundi dernier, la cinquième section de la cour d’appel de Naples, présidée par le juge Toscano, a rendu son verdict dans l’affaire d’un trafic international de médicaments internationaux, achetés au Maroc et acheminés dans les villes de Bénévent, Naples ainsi que leurs provinces. Le parquet a confirmé certaines peines prononcées en première instance à l’encontre des prévenus et en a réduit d’autres, rapporte Il Quaderno.

Contre toutes attentes et tranchant sur un non-lieu, la justice a décidé par ailleurs d’acquitter Perone Rosa, épouse du trafiquant de drogue et de médicaments Colombo Giovanni, prévenu principal dans ce dossier. En première instance, elle a été condamnée à six ans de réclusion pour avoir échangé et vendu de grandes quantités de stupéfiants, en plus de complicité avec le réseau. Colombo Giovanni, lui, a écopé de 10 ans de prison (au lieu de 16 en première instance) pour association de malfaiteurs à des fins de trafic international de drogue. Son frère a été condamné à une peine de 7 ans au lieu de 9 en première instance. D’autres prévenus, douze au total, ont écopé de dix, sept, six, quatre et deux ans de prison ferme.

La piste de ce réseau a été remontée grâce à des écoutes téléphoniques et à diverses saisies de tonnes de drogues entre le Maroc et l’Italie via l’Espagne pour des faits commis entre 2014 et 2015.